cancel camera_alt നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ല​ച്ച മ​ഞ്ചേ​രി ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി​യി​ലെ കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​ഞ്ചേ​രി: നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​തെ മ​ഞ്ചേ​രി കോ​ട​തി കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യം. ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണം. വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണം, ചു​റ്റു​മ​തി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണം, പെ​യി​ൻ​റി​ങ്, പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം, നി​ലം ടൈ​ൽ വി​രി​ക്ക​ൽ, മു​റ്റം ഒ​രു​ക്ക​ൽ, തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ കോ​ട​തി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റം റോ​ഡി​ലാ​ണ് 14 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ഏ​ഴു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും മൂ​ന്നു​കോ​ടി രൂ​പ വേ​ണം. വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി കാ​മ​റ​ക​ൾ, നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം, സി.​സി.​ടി.​വി എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ണം. മൂ​ന്നാം അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി, തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ള്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം, പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഷെ​ഡ് എ​ന്നീ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ളി​ച്ചാണ്​ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്. പോ​ക്സോ കോ​ട​തി, എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി കോ​ട​തി തു​ട​ങ്ങി അ​ഞ്ചു കോ​ട​തി​ക​ൾ വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ടം സ​ജ്ജ​മാ​യാ​ൽ ഈ ​കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നാ​കും. Show Full Article

Completion of the Manjeri Court Complex before and after work