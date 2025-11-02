Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Manjeri
    date_range 2 Nov 2025 11:23 AM IST
    2 Nov 2025 11:23 AM IST

    പ​ത്ത് മി​ല്ലി​ ലി​റ്റ​ര്‍ വി​ദേ​ശ മ​ദ്യം കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റ്; പൊ​ലീ​സി​ന് കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം

    പ​ത്ത് മി​ല്ലി​ ലി​റ്റ​ര്‍ വി​ദേ​ശ മ​ദ്യം കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റ്; പൊ​ലീ​സി​ന് കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം
    Listen to this Article

    മ​ഞ്ചേ​രി: പ​ത്ത് മി​ല്ലി​ ലി​റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ നി​ർ​മി​ത വി​ദേ​ശ മ​ദ്യം കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് യു​വാ​വി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ക്ക് കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​മ​ര്‍ശ​നം. വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റെ​യാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​രി ജി​ല്ല പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് ജ​ഡ്ജി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ര്‍ശി​ച്ച​ത്.

    തി​രൂ​ര്‍ പൈ​ങ്ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വാ​രി​യ​ത്തൊ​ടി ധ​നേ​ഷി​നെ​യാ​ണ് (32) ക​ഴി​ഞ്ഞ 25ന് ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ബ്കാ​രി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് മൂ​ന്ന് ലി​റ്റ​ര്‍ വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ നി​ർ​മി​ത വി​ദേ​ശ മ​ദ്യം കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് വെ​റും 10 മി​ല്ലീ​ലി​റ്റ​ര്‍ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം ധ​നേ​ഷ് റി​മാ​ൻ​ഡി​ല്‍ കി​ട​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ധ​നേ​ഷി​ന് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ര്‍ശം.

    ബാ​ര്‍ബ​ര്‍ ക​ട ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന ധ​നേ​ഷ് ഷേ​വി​ങ് ലോ​ഷ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി​രി​ക്കാം തൊ​ണ്ടി മു​ത​ലെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച കോ​ട​തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ താ​ഴെ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള യു​വാ​വി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ല്‍ അ​മി​താ​വേ​ശം കാ​ണി​ച്ച എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ ശു​ദ്ധി​യി​ല്‍ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ബ​നാ​ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ല​ല്ലെ​ന്നും പ​ക​രം ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്താ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    manjeri foreign liquor Malappuram
