    date_range 22 Nov 2025 11:48 AM IST
    date_range 22 Nov 2025 11:48 AM IST

    ബസിൽ വയോധികന്‍റെ 3.75 ലക്ഷം രൂപ കവർന്ന കേസ്: മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ

    അ​ർ​ജു​ൻ ശ​ങ്ക​ർ

    മ​ഞ്ചേ​രി: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ന്‍റെ 3.75 ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി മ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ൽ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൂ​ട​ത്താ​യി പു​തി​യേ​ട​ത്ത് അ​ർ​ജു​ൻ ശ​ങ്ക​റി​നെ​യാ​ണ് (35) മ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​ഖി​ൽ രാ​ജി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. മ​ഞ്ചേ​രി പ​ട്ട​ർ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 61കാ​ര​ന്‍റെ പ​ണ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. മ​ഞ്ചേ​രി സീ​തി​ഹാ​ജി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് കൃ​ത്രി​മ തി​ര​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി ബ​സി​ൽ ക​യ​റി വ​യോ​ധി​ക​ന്‍റെ പാ​ന്‍റി​ന്‍റെ പോ​ക്ക​റ്റ് മു​റി​ച്ച് 25,000 രൂ​പ​യും 14,000 യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹ​വും (3,50,000 രൂ​പ) ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കേ​സി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ വ​ട​ക്കും​പു​ലാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കോ​യ എ​ന്ന ഷാ​ന​വാ​സ് (46), കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളാ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി കാ​ളോ​ത്ത് തൊ​ട്ടി​യ​ൻ​ക​ണ്ടി ജു​നൈ​സു​ദ്ദീ​ൻ (50), ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി ആ​ലി​ൻ​ചു​വ​ട് മ​ഞ്ഞ​ക്കോ​ട​വ​ൻ ദു​ൽ​കി​ഫ് ലി (45) ​എ​ന്നി​വ​രെ നേ​ര​ത്തേ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്.

    അ​ർ​ജു​ൻ ശ​ങ്ക​ർ മു​മ്പും സ​മാ​ന കേ​സി​ൽ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.മ​ല​പ്പു​റം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ.​എം. ബി​ജു​വി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പ്ര​താ​പ് കു​മാ​ർ, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, തൗ​ഫീ​ക്, റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:kalikavuArrestTheft Case
