Madhyamam
    Manjeri
    29 Aug 2025 2:01 PM IST
    29 Aug 2025 2:01 PM IST

    മ​ഞ്ചേ​രി​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേജിൽ ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്താനൊ​രു​ങ്ങി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ

    മ​ഞ്ചേ​രി​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേജിൽ ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്താനൊ​രു​ങ്ങി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ
    മ​ഞ്ചേ​രി: ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണങ്ങ​ളുടെ വിതരണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി വി​ത​ര​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ. കോ​ടി​ക​ൾ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​ത്. 12 മാ​സ​ത്തെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ 2.5 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​ക്ക് ശേ​ഷം ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് പ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും നേ​ര​ത്തെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച് വി​വി​ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​പ്ലൈ​യേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​വൈ​സ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ 40 കാ​ത്ത് ലാ​ബു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​പ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. 250 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി​ക്ക് പു​റ​മെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി മു​ത​ൽ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം 42 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കു​ടി​ശ്ശി​ക. പ​രി​യാ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് 40 കോ​ടി​യും കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് 35 കോ​ടി​യും ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റെ​ന്റ്, കൊ​റോ​ണ​റി ബ​ലൂ​ൺ, പേ​സ് മേ​ക്ക​ർ, ക​ത്തീ​റ്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ, കാ​ത്ത് ലാ​ബ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്റ്റോ​ക്ക് മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ മു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ത​ര​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി ക​നി​യ​ണ​മെ​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന് ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വി​ത​ര​ണം നി​ല​ച്ചാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​നു​കൂ​ല ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ കു​ടി​ശ്ശി​ക എ​ങ്കി​ലും തീ​ർ​ക്കാ​തെ ഉ​പ​ക​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​പ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​യ​താ​യും ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി സ്ഥ​ലം മാ​റി രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം നി​ല​ച്ചു

    മ​ഞ്ചേ​രി: ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം നി​ല​ച്ചു. നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ.​ടി.​എ​സ്. ഹി​തേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം മാ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം നി​ല​ച്ച​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥ​ലം​മാ​റി​പ്പോ​യ തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മ​ന​സ്സു​വ​ച്ചാ​ൽ എ​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും രാ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും രാ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    എ​ല്ലാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെടെ മ​ടി​ച്ചു നി​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തു​വ​രെ 150ല​ധി​കം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ രാ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ചെ​യ്ത് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ നാ​ലി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെത്തി​ച്ച് പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​തി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ഹി​തേ​ഷ് ശ​ക​ർ ഈ ​മാ​സം 21നാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത്. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷം മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ട് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​റ്റേ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഡോ. ​ഹി​തേ​ഷ് ശ​ങ്ക​റി​ന് പ​ക​രം കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡോ​ക്ട​റാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്തയാഴ്ച ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ർ​ച്ച​റി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ ഫ​ണ്ടി​ൽനി​ന്ന് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് മോ​ർ​ച്ച​റി ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി​കാ​ല പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

