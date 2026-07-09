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    Manjeri
    Posted On
    date_range 9 July 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 9:52 AM IST

    നറുകരയിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 10 പവൻ കവർന്നു

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    നറുകരയിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 10 പവൻ കവർന്നു
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    ന​റു​ക​ര​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​ഞ്ചേ​രി: ന​റു​ക​ര​യി​ൽ വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 10 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. മ​ഞ്ചേ​രി ദേ​വി ട്രേ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ഉ​ട​മ പ​ട്ട​ലൂ​ർ മ​ന ദി​വാ​ക​ര​ൻ വീ​ട്ടി​ലെ അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ദി​വാ​ക​ര​നും ഭാ​ര്യ ശ്രീ​ജ​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ലെ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ൻ​വാ​തി​ലി​ന്റെ പൂ​ട്ട് പൊ​ളി​ച്ച​ത് ക​ണ്ട​ത്. വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ന്റെ ഫ്യൂ​സ് ഊ​രി മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം വിഛേ​ദി​ച്ചും സി.​സി.​ടി.​വി​യു​ടെ ഡി.​വി.​ആ​ർ മാ​റ്റി​യു​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ വൈ​ഫൈ ക​ണ​ക്‌​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന - ഈ​ജി​പ്ത് മ​ത്സ​രം ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ക​ളി​യു​ടെ അ​വ​സാ​നം വൈ​ഫൈ ബ​ന്ധം വി ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി വീ​ട്ടു​ട​മ പൊ​ലീ​സി​ന് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. മ​ഞ്ചേ​രി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്‌​ട​ർ മ​നോ​ജ് കെ. ​ഗോ​പി, എ​സ്.​ഐ വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്‌​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

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    TAGS:manjeriGold Theftinvestigationhouse robbery
    News Summary - A house in Narukara was broken into and 10 rupees were stolen.
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