    Manjeri
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:51 AM IST

    മ​ഞ്ചേ​രി യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് 176 വ​ർ​ഷം; ച​രി​ത്ര​സ്മാ​ര​കം അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ

    The tomb at Manjeri Government Boys School
    യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സൈ​നി​ക​ൻ എ​ൻ​സൈ​ൻ​വൈ​സി​ന്‍റെ, മ​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ.​ബോ​യ്സ് സ്കൂ​ളി​ലു​ള്ള ശ​വ​കു​ടീ​രം

    മ​ഞ്ചേ​രി: ഗ​വ.​ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന 176 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​കം അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​നാ​യ എ​ൻ​സൈ​ൻ​വൈ​സി​ന്‍റെ ശ​വ​കു​ടീ​ര​മാ​ണ് സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കാ​ടു​ക​യ​റു​ന്ന​ത്. 1849ലെ ​മ​ഞ്ചേ​രി യു​ദ്ധ​വു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ശ​വ​കു​ടീ​രം കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മാ​പ്പി​ള പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    1849 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​അ​ത്ത​ൻ കു​രി​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​പ്പി​ള സം​ഘം ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​രി ക​ലാ​പ​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ എ​ൻ​സൈ​ൻ​വൈ​സി​നൊ​പ്പം നാ​ല് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ 64 മാ​പ്പി​ള​മാ​ർ വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ക്കു​ക​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സേ​ന​യു​ടെ മേ​ജ​ർ ഡെ​ന്നീ​സി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്ന് ശി​പാ​യി​മാ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28ന് ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന എ​ൻ​സൈ​ൻ​വൈ​സി​ന്റെ ശ​വ​കു​ടീ​രം ഇ​ന്ന് മ​ഞ്ചേ​രി ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്ത​ൻ​കു​രി​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന്മി​യു​ടെ കാ​ര്യ​സ്ഥ​നെ സ​മ​ര​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​രി യു​ദ്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ്മാ​ര​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ യാ​സ​ർ പ​ട്ട​ർ​ക്കു​ളം, ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷി​യും പൈ​തൃ​ക​വ​സ്തു സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​ര​നു​മാ​യ മ​ഞ്ചേ​രി മു​ള്ള​മ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി ഗി​ന്ന​സ് സ​ലീം പ​ട​വ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

