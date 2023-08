cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ഞ്ചേ​രി: മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന 19കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്തു ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ക്കി​യ പി​താ​വി​നെ മ​ഞ്ചേ​രി ഒ​ന്നാം അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി 10 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​നും 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷി​ച്ചു. ചീ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 55കാ​ര​നെ​യാ​ണ് ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ന​സീ​റ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ അ​ധി​ക ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 2015 ഫെ​ബ്രു​വ​രി, മാ​ര്‍ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പി​താ​വി​നാ​ല്‍ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട പെ​ണ്‍കു​ട്ടി ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2015 ന​വം​ബ​ര്‍ 21ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​തി​ജീ​വി​ത പ്ര​സ​വി​െ​ച്ച​ങ്കി​ലും കു​ട്ടി മ​രി​ച്ചു. വാ​ഴ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സി.​ഐ​യാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ. സ​ന്തോ​ഷാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​റാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ. സി. ​വാ​സു 23 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ വി​സ്ത​രി​ച്ചു. 26 രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​റാ​ക്കി. എ​സ്‌.​സി.​പി.​ഒ സ​ബി​ത ഓ​ള​ക്ക​ല്‍ ആ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ അ​സി​സ്റ്റ് ലെ​യ്‌​സ​ണ്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍. Show Full Article

10 years imprisonment and fine for the father who made his daughter pregnant