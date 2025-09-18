Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKuttippuramchevron_rightഎം.ഡി.എം.എയുമായി...
    Kuttippuram
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:09 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Arrested suspect
    cancel
    camera_alt

    ഷ​ഹ​ബാ​സ്

    Listen to this Article

    കു​റ്റി​പ്പു​റം: പേ​ര​ശ്ശ​ന്നൂ​രി​ല്‍ എ.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍. പേ​ര​ശ​ന്നൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ഷ​ഹ​ബാ​സാ​ണ് 1.260 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കു​റ്റി​പ്പു​റം എ​സ്.​ഐ ഗി​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പേ​ര​ശ​ന്നൂ​ര്‍ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് ഹി​ല്‍ടോ​പ് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പേ​ര​ശ​ന്നൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ഷ​ഹ​ബാ​സാ​ണ് വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച 1.260 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. റോ​ഡ​രി​കി​ലു​ള്ള കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് സ​മീ​പം നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഷ​ഹ​ബാ​സ് പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​രു​ങ്ങു​ക​യും സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് കൈ​യി​ല്‍ ചു​രു​ട്ടി പി​ടി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ എം.​ഡി.​എം.​എ പാ​ക്ക​റ്റ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kuttippuramDrug CaseArrest
    News Summary - youth arrested with drug
    Similar News
    Next Story
    X