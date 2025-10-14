Begin typing your search above and press return to search.
    Kuttippuram
    Kuttippuram
    date_range 14 Oct 2025 8:44 AM IST
    14 Oct 2025 8:44 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ ഡ്രൈ​നേ​ജു​ക​ളു​ടെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ നി​ർ​മാ​ണം; കു​റ്റി​പ്പു​റ​ത്ത് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക നാ​ശം

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രിയാ​ണ് സം​ഭ​വം
    representative image
    ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ ​കു​റ്റി​പ്പു​റ​ത്ത് മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞും വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യും നാ​ശം നേ​രി​ട്ട വീ​ടു​ക​ൾ

    കു​റ്റി​പ്പു​റം: ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ ​കു​റ്റി​പ്പു​റ​ത്ത് മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞും വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​​ത്തോ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ലാ​ണ് ഏ​ഴ് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നാ​ശം വി​ത​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി​യ വെ​ള്ളം വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    കു​റ്റി​പ്പു​റം മൂ​ടാ​ൽ ഒ​ലി​വ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​വും കു​റ്റി​പ്പു​റം കൈ​ലാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ഡ്രൈ​നേ​ജു​ക​ളു​ടെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ നി​ർ​മാ​ണ​വും ഡ്രൈ​നേ​ജി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണ്ണും ക​ല്ലും നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:National HighwaykuttippuramDamage to houses
    News Summary - Unscientific construction of national road drainages; widespread damage to houses in Kuttipuram
