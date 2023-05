കുറ്റിപ്പുറം ടൗണിലെ നാല് ബങ്കുകൾ പൊലീസ് സഹായത്തോടെ ഒഴിപ്പിച്ചു

cancel camera_alt കു​റ്റി​പ്പു​റം ടൗ​ണി​ലെ ബ​ങ്കു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​റ്റി​പ്പു​റം: കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഒ​ഴി​യാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച കു​റ്റി​പ്പു​റം ടൗ​ണി​ലെ ബ​ങ്കു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ർ​ച്ച് 31ന് ​കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്നി​ട്ടും ഒ​ഴി​യാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച നാ​ല് എ​ണ്ണ​മാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​കെ 40ഓ​ളം ബ​ങ്കു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാം ലേ​ലം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും 20 പേ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്റ്റേ ​വാ​ങ്ങി​ച്ചു. 15ഓ​ളം പേ​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു. ബാ​ക്കി നാ​ല് പേ​രാ​ണ് ഒ​ഴി​യാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. നാ​ല് ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ട​മ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജീ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം എ​ത്തി ക​ട​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Four bunks in Kuttipuram town were evacuated with the help of the police