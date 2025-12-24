Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kunnakkavu
    Posted On
    24 Dec 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 10:44 AM IST

    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് ഹി​ൽ​ടോ​പ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ന്റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്

    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് ഹി​ൽ​ടോ​പ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ന്റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്
    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച കു​ന്ന​ക്കാ​വ് ഹി​ൽ​ടോ​പ് പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​ര​വു​മാ​യി സ്കൂ​ൾ

    അ​ധി​കൃ​ത​ർക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​ന്ന​ക്കാ​വ്: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കാ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മം’ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് ഹി​ൽടോ​പ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക കൈ​മാ​റി.

    സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വാർഷിക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റാ​ഫ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി എ​ന്നി​വ​രി​ൽനി​ന്ന്‌ മാ​ധ്യ​മം മ​ല​പ്പു​റം സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഒ​ന്ന​ര​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളായ ന​ഹ് വാ​ൻ ന​ശീ​ത്ത്, ലി​ബ നൗ​ഷാ​ദ്, അ​മാ​ൻ പാ​റ​ക്ക​ൽ, മെ​ഹ്‌​സാ​ൻ എം. ​മു​നീ​ർ, ഹ​ഫീ​ദ് ഹം​സ, ല​ബീ​ബ സ​ജീ​ദ്, ഷ​ഹീ​ൻ, അ​ഗ് നെ​യ് കെ. ​ദാ​സ്, ലെ​മി​ൻ നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും സ്കൂ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​ബീ​ബ റ​സാ​ഖ്, ബെ​സ്റ്റ് മെന്റ​ർ പി. ​ഷാ​ഹി​ന എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും മാ​ധ്യ​മം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ബീ​ർ രി​ഫാ​യി, കുന്നക്കാവ് മഹല്ല് ഖത്തീബ് സാജിദ് പറപ്പൂർ, വാർഡ് മെംബർ ടി. അസൈൻ, മുൻ മെംബർ സൽമ കുന്നക്കാവ്, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​സ​ദ​ഫ് ജ​ഫ്രി, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.എ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, അഡ്വ. ടി.കെ. ശങ്കരൻ, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​കെ. മുഹമ്മദ് നി​ഷാ​ദ്, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ, സ​മ​ദ് കു​ന്ന​ക്കാ​വ്, വി.​ടി. അ​ന​സ്, കെ. ​മ​മ്മു, മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എം. ​അ​ബ്ദു​ല്ല തുടങ്ങിയവ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

