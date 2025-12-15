Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Dec 2025 2:04 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 2:04 PM IST

    കോ​ട്ടക്കൽ ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    കോ​ട്ടക്കൽ ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി യു.​ഡി.​എ​ഫ്
    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​രും. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ​രു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​വ​നും വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ​ത്. വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ, എ​ട​യൂ​ർ, ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം, കു​റ്റി​പ്പു​റം, മാ​റാ​ക്ക​ര, പൊ​ന്മ​ള ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ലം.

    നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ൻ മേ​ധാ​വി​ത്വ​മാ​യി. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ആ​കെ​യു​ള്ള 180 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 141ലും ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ചു. 35 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 27 വാ​ർ​ഡു​ക​ളും, 34 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 27 ഉം, 21 ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള പൊ​ന്മ​ള ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 16 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, 24 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള മാ​റാ​ക്ക​ര ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും, 22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള എ​ട​യൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​തി​ൽ 17 ഇ​ട​ത്തും, 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 17 ഇ​ട​ത്തും 24 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള കു​റ്റി​പ്പു​റം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ചു. 106 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗും 33 ഇ​ട​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും, ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ല പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ്പൂ​ർ​ണാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണ്. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ഫ ആ​ബി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് 81,700 വോ​ട്ടു​ക​ൾ (51.3ശ​ത​മാ​നം). എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ലെ എ​ൻ.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് 65,112 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു (40.9ശ​ത​മാ​നം). ആ​ബി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം 16,588.

    TAGS:Local Body ElectionKottakkalUDF
