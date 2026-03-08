Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKottakkalchevron_rightകോ​ട്ട​ക്ക​ൽ...
    Kottakkal
    Posted On
    date_range 8 March 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 8:59 AM IST

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ പാ​ല​പ്പു​റ ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദി​ൽ മോ​ഷ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ പാ​ല​പ്പു​റ ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദി​ൽ മോ​ഷ​ണം
    cancel
    camera_alt

    പാ​ല​പ്പു​റ ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദി​ൽ

    മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​യാ​ൾ

    നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​യി​ൽ

    പ​തി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: പാ​ല​പ്പു​റ ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ൽ മോ​ഷ​ണം. വാ​തി​ലി​ന്റെ പൂ​ട്ട് പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വ് നേ​ർ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ക​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ചെ പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് സം​ഭ​വം അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Juma MasjidKottakaltheftcase
    News Summary - Theft at Kottakal Palappura Juma Masjid
    Similar News
    Next Story
    X