Madhyamam
    Malappuram
    Kottakkal
    Posted On
    13 Aug 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:08 AM IST

    ദേ​വ​ർ​ഷി​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കാ​ൻ നാ​ട് ഒ​ന്നി​ച്ചു; 25 അംഗ ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്കരി​ച്ചു

    ദേ​വ​ർ​ഷി​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കാ​ൻ നാ​ട് ഒ​ന്നി​ച്ചു; 25 അംഗ ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്കരി​ച്ചു
    എ​ട​രി​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ത​യ്യി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ദേ​വ​ർ​ഷ് ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: ഒ​രു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ദേ​വ​ർ​ഷി​ന് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കാ​യി ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. എ​ട​രി​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ത​യ്യി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ന്ത​ക്ക​ൻ​കു​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ർ​ഡം​ഗം സൈ​ഫു​ന്നീ​സ ക​ക്കാ​ട്ടി​രി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി 25 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​വ​രു​ടേ​യും പേ​രി​ൽ എ​ട​രി​ക്കോ​ട് എ​സ്.​ബി.​ഐ ശാ​ഖ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പ​ണം സ്വ​രൂ​പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​ബി​ദ തൈ​ക്കാ​ട​ൻ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സി.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ്, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ പു​തു​പ​റ​മ്പി​ൽ, സു​ബൈ​ദ ത​റ​മ്മ​ൽ, സി. ​സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, പോ​ളി കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഫെ​റോ​സ്, പി.​ടി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, ഒ.​ടി. സ​മ​ദ്, ജി​തേ​ഷ്, ആ​തി​ഖ് കാ​ട്ടി​ൽ, നാ​സ​ർ പ​ന്ത​ക്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​ർ. ജോ​യ​ൻ​റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി പോ​ളി കോ​ളേ​ജ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ജീ​ഷ്, സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തീ​ഷ്, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​മേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ, സ​ന എ​ന്നി​വ​രേ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ധ്യാ​പി​ക മേ​ഴ്സി, നി​ര​ഞ്ജ​ന, ഫാ​ത്തി​മ ഫി​ദ, ഹി​ബ, സ​ൻ​ഹ, റ​ഹ​ബ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. പോ​ളി കോ​ള​ജ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​ന് പ​ണം സ്വ​രൂ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കോ​ള​ജ് കാ​ൻ​റീ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും പ​പ്പ​ട വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ സു​ബീ​ഷി​ന്റെ (സു​ബി​ൻ) മ​ക​നാ​ണ് ദേ​വ​ർ​ഷ്. ജ​ന​ന​സ​മ​യ​ത്ത് കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട ബ്ലാ​ഡ​ർ എ​ക്സ്ട്രോ​ഫി ബാ​ധി​ത​നാ​യ ദേ​വ​ർ​ഷി​ന്റെ മൂ​ത്ര​സ​ഞ്ചി തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മൂ​ത്രം സം​ഭ​രി​ക്കാ​നോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. മൂ​ത്രം എ​പ്പോ​ഴും ചോ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മൂ​ത്ര​സ​ഞ്ചി അ​ട​യ്ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​വ സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കാ​നു​മാ​യാ​ണ് ര​ണ്ട് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    പ​തി​ന​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ്. എ​ട​രി​ക്കോ​ട്ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ, വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, യ​ങ് ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബ്, മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി, സു​മ​ന​സ്സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച ആ​റു ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ പി​റ​ന്ന് വീ​ണ് പ​തി​ന​ഞ്ചാം നാ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​തും പി​ന്നീ​ട് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​തും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​ണം സ്വ​രൂ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട് ഒ​ന്നി​ച്ച​ത്.

    News Summary - The country came together to support Devarshin; A 25-member medical aid committee was formed
