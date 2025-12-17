Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKottakkalchevron_rightവി​ശ്വം​ഭ​ര...
    Kottakkal
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:37 AM IST

    വി​ശ്വം​ഭ​ര ക്ഷേ​ത്ര​സ​ന്നി​ധി​യി​ൽ ‘നി​റ​മാ​ല’ ചാ​ർ​ത്തി സു​ൽ​ത്താ​നും കു​ടും​ബ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ശ്വം​ഭ​ര ക്ഷേ​ത്ര​സ​ന്നി​ധി​യി​ൽ ‘നി​റ​മാ​ല’ ചാ​ർ​ത്തി സു​ൽ​ത്താ​നും കു​ടും​ബ​വും
    cancel
    camera_alt

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ വി​ശ്വം​ഭ​ര ക്ഷേ​ത്ര​സ​ന്നി​ധി​യി​ൽ നി​ഷാ​ദ്

    സു​ൽ​ത്താ​നും കു​ടും​ബ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​മേ​ള

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ്പെ​രു​മ​ക്ക് തി​ല​ക​ക്കു​റി​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ആ​ര്യ​വൈ​ദ്യ​ശാ​ല​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​ശ്വം​ഭ​ര​ക്ഷേ​ത്ര​സ​ന്നി​ധി​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യി​ലെ സാ​യം​സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത് മ​റ്റൊ​രു മ​ഹാ​കാ​വ്യം. തൃ​ശൂ​ർ പാ​ട്ട് കു​ടും​ബം എ​ന്ന പേ​രി​ല​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ഷാ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ, ഭാ​ര്യ സ​ജി​ന, മ​ക​ൾ നി​ൽ​രു​പ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​മേ​ള​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം. ആ​ര്യ​വൈ​ദ്യ​ശാ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ നി​റ​മാ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കു​ടും​ബം എ​ത്തി​യ​ത്.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഓ​രോ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഗാ​യ​ക​രാ​യ ഒ.​ഇ. ബ​ഷീ​ർ, ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഓ​രോ പാ​ട്ടും ഗാ​യ​ക കൂ​ട്ട​ത്തി​നൊ​പ്പം സ​ദ​സ്സും ഏ​റ്റു​പാ​ടി. ഹൈ​ന്ദ​വ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ നി​ഷാ​ദും കു​ടും​ബ​വും തൃ​ശൂ​ർ ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്. പു​ല​ർ​ച്ചെ മ​ഹാ​ഗ​ണ​പ​തി ഹോ​മം, വൈ​കീ​ട്ട് ദീ​പാ​രാ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TemplesultanSong
    News Summary - Sultan and family perform 'Niramala' in front of Vishwambhara Temple
    Similar News
    Next Story
    X