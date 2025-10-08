Begin typing your search above and press return to search.
    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സീ​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു; മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി യാ​ത്ര​ക്കാ​രി

    സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ൽ ക​ണ്ട​ക്ട​റോ​ട് സീ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ ശാ​ര​ദ

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സീ​റ്റി​ൽ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ക​ണ്ട​ക്ട​റും മ​റ്റു വ​നി​ത യാ​ത്ര​ക്കാ​രും അ​പ​മാ​നി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​ക്കും വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി വി​ര​മി​ച്ച വ​നി​ത ഹെ​ഡ് പോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​തൃ​ശൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘സ്ട്രെ​യ്ഞ്ച​ർ’ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പു​ത്തൂ​ർ അ​രി​ച്ചോ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​നി ടി.​കെ. ശൈ​ല​ജ (62) പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര​യി​ൽ നി​ന്നും ച​ങ്കു​വെ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് ബ​സ് ക​യ​റി​യ​താ​ണ് ഇ​വ​ർ.

    അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട സീ​റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും. ഒ​ട്ടേ​റെ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​ണ്ട​ക്ട​റോ​ട് സീ​റ്റ് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​ത​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്, നി​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഏ​റെ​നേ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സീ​റ്റ് ഇ​രി​ക്കാ​ൻ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​തെ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ മ​റ്റു യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ, എ.​ഡി.​എം, ആ​ർ.​ടി.​ഒ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
