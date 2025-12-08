Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottakkal
    Posted On
    8 Dec 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:27 AM IST

    ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ലിൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ്; വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്

    ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ലിൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ്; വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ എ​ക്കാ​ല​ത്തും ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ച്ചു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എ​സ്) നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന പു​ള​ക്കു​ണ്ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന ബാ​വ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രു ത​വ​ണ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഇ​വി​ടെ അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടാ​ണ് മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​നം. ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്.

    വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ 20ൽ​നി​ന്നും 23 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ലീ​ഗ് 17 സീ​റ്റി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​റ് എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം 20ലും ​സി പി.​ഐ മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. എ​സ്‌.​ഡി.​പി.​ഐ ഏ​ഴ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ 12 സീ​റ്റ് ലീ​ഗി​നും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ര​ട​ക്കം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​ഞ്ച് സീ​റ്റാണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​സ്‌.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ത് വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ച് പേ​ർ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തോ​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ചി​ല​രു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും ഭാ​ര്യ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. അ​ഞ്ചി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം എ​സ്‌.​ഡി.​പി.​ഐ​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.​ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

