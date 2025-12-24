Begin typing your search above and press return to search.
    ഒതുക്കുങ്ങലിൽ ഒതുങ്ങാതെ കോൺഗ്രസ്; ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ച​ർ​ച്ച അ​ല​സി​പ്പി​രി​ഞ്ഞു

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ലി​ൽ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗു​മാ​യി ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി. മ​ണ്ഡ​ലം കോ​​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ഡി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ല. മു​ൻ​നി​ല​പാ​ടി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​താ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ൽ​വി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ. വി​ഷ​യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ജി​ല്ല യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഉ​പ​ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. കെ.​പി.​സി.​സി​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ബാ​ബു​രാ​ജ്, ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് മ​ങ്ക​ട, ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, ജി​ല്ല സെ​​​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ​മു​ള്ള​മ്പാ​റ എ​ന്നി​വാ​ണ് ഉ​പ​സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ൽ ഉ​പ​ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഡി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച.

    ലീ​ഗു​മാ​യി അ​നു​ര​ഞ്ജ​നം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മ​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി എ​ഴു​തി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി.​യു. ഖാ​ദ​ർ, ക​രി​മ്പി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഹാ​രി​സ് മാ​നു, പ്ര​മോ​ദ് നാ​യ​ർ, വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ട്ട​ത്. ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 23 സീ​റ്റു​ള്ള ഇ​വി​ടെ ലീ​ഗ്(15), എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഏ​ഴും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ഒ​ന്നും സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി.​നി​ല​വി​ലെ അം​ഗ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ കു​ഞ്ഞീ​തു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. നാ​ല് ഉ​റ​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ഷ്ട്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ലീ​ഗാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    ഒ​റ്റ സീ​റ്റു പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​തെ ആ​യ​തോ​ടെ​ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​മ​ട​ക്കം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

