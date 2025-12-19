Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    19 Dec 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 10:39 AM IST

    എ​ട​രി​ക്കോ​ട്ട് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ ജ​യം ലീ​ഗി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി

    റൈ​ഹാ​ന ബീ​ഗ​വും ഒ.​ടി സ​മ​ദും അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്
    എ​ട​രി​ക്കോ​ട്ട് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ ജ​യം ലീ​ഗി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗി​ന്റെ പ​ച്ച​ക്കോ​ട്ട​യാ​യ എ​ട​രി​ക്കോ​ട് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്ന​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം തേ​ടി ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള വാ​ർ​ഡ് ആ​റി​ലാ​ണ് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച​ത്. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ക​ട്ടെ നി​ല​വി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന സൈ​ഫു​ന്നി​സ ക​ക്കാ​ട്ടി​രി​യും. ഹി​ബ​ഷി​റി​ൻ പ​ന്ത​ക്ക​ൻ 27 വോ​ട്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് അ​രീ​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം സൈ​ഫു​ന്നീ​സ​ക്കാ​യി രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​തോ​ടെ തീ​രു​മാ​നം മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലീ​ഗി​ന് നാ​നൂ​റോ​ളം ഉ​റ​ച്ച വോ​ട്ടു​ള്ള വാ​ർ​ഡാ​ണി​ത്. 389 വോ​ട്ട് ഹി​ബ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ 362 വോ​ട്ടാ​ണ് സൈ​ഫു​ന്നീ​സ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യു​ള്ള വാ​ർ​ഡി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് ലീ​ഗ് നേ​രി​ട്ട​ത്. ലീ​ഗി​ന് ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ഒ​റ്റ​ത്തെ​ങ്ങ് വാ​ർ​ഡി​ലും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​തും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക്ഷീ​ണ​മാ​ണ്. 74 വോ​ട്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ഒ.​ടി. സ​മ​ദ് ഇ​വി​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ചു​ട​ല​പ്പാ​റ നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് മു​ല്ല​പ​ള്ളി വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യാ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം -63. ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ണ് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​രു​ത്ത് കാ​ട്ടി​യ​ത്. 18 വാ​ർ​ഡു​ള്ള ഇ​വി​ടെ ക​ക്ഷി​നി​ല ഇ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ് -മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് -10, കോ​ൺ. -നാ​ല്, സി.​പി.​എം -മൂ​ന്ന്, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ -ഒ​ന്ന്.

    ലീ​ഗ് വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം കാ​ര​ണം ഒ​രു സീ​റ്റ് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഗൗ​ര​വ​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. തോ​ൽ​വി​യു​ടെ കാ​ര​ണം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി ചേ​രും. നി​ല​വി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വാ​ർ​ഡ് 11ലെ ​തൈ​ക്കാ​ട​ൻ റൈ​ഹാ​ന ബീ​ഗ​ത്തി​നെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ ഇ​വ​ർ ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്ഥി​ര സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷൈ​ബ മ​ണ​മ്മ​ൽ, ആ​മി​ന വാ​ണി​യം​തൊ​ടി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ. ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ ഒ.​ടി. സ​മ​ദി​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. തീ​രു​മാ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ചു.

