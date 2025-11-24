Begin typing your search above and press return to search.
    Kottakkal
    Kottakkal
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:35 AM IST

    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി സു​ബേ​ദാ​ർ സ​ജീ​ഷെ​ത്തി, പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ സ്കൂ​ളി​ൽ

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: അ​കാ​ല​ത്തി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ സു​ബേ​ദാ​ർ സ​ജീ​ഷി​ന് വി​കാ​ര​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ യാ​ത്രാ​മൊ​ഴി​യേ​കി നാ​ട്. സ​ജീ​ഷ് പ​ഠി​ച്ച ചെ​റു​കു​ന്ന് ബാ​ല​പ്ര​ബോ​ധി​നി എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​നം. ഇ​വി​ടെ​യും വീ​ട്ടി​ലും അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കാ​ണാ​നും ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് എ​ത്തി​ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​നും പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​നു​മാ​യ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ. ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ര​ജീ​ഷി​ന്റെ പു​തി​യ വീ​ട് മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​ധി​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന, റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​ജീ​ഷാ​യി​രു​ന്നു പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്.

    മാ​തൃ​ക​യാ​യി ആ​ബു​ല​ൻ​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ​ജീ​ഷി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഓ​ടി​യ​ത് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി. ചെ​റു​കു​ന്നി​ലെ സ​ജീ​ഷി​ന്റെ ബ​ന്ധു​വാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഓ​ണേ​ഴ്സ് ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​ഒ.​ഡി.​എ) ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യ റ​ഷീ​ദി​നെ വി​ളി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​ല​വ് എ​ത്ര വ​രു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ത്ത​ര​മേ ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യു​ള്ളൂ.

    ഒ​ന്നും വേ​ണ്ട, ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടേ​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വ​രാം. രാ​ജ്യ സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ടെ ജീ​വ​ൻ ത്യ​ജി​ച്ച ഒ​രു പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​ന് വേ​ണ്ടി ഇ​തെ​ങ്കി​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ടെ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു റ​ഷീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ സൈ​നി​ക​രു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ ചെ​റു​കു​ന്നി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കും സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

