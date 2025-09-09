Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:36 AM IST

    വ്യാ​ജ ഒ​പ്പി​ട്ട് വാ​യ്പ ത​ട്ടി​പ്പ്: തെ​ന്ന​ല ബാ​ങ്ക് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സെ​യ്ത​ല​വി

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: വ്യാ​ജ ഒ​പ്പി​ട്ട് ലോ​ൺ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ബാ​ങ്ക് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം അറസ്റ്റിൽ. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ വാ​ള​ക്കു​ളം പൂ​ക്കി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി ഞാ​റ​ക്കാ​ട്ട് മാ​ട്ടാ​ൻ സെ​യ്ത​ല​വി(55) യെ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സം​ഗീ​ത് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തെ​ന്ന​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് 2003-‘13 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വ്യാ​ജ ഒ​പ്പി​ട്ട് മ​റ്റൊ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഹോ​ൾ​ഡ​റു​ടെ പേ​രി​ൽ ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് 2009 ൽ 50000 ​രൂ​പ​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക വാ​യ്പ ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 1,18,000 രൂ​പ​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. സെ​യ്ത​ല​വി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ ചെ​മ്പ​യി​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​ക​യോ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നോ അ​റി​യാ​തെ രേ​ഖ​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ ഒ​പ്പു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി വ​ര​ച്ചാ​ണ് ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യ്പ ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    കേ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ മൊ​യ്തീ​ൻ 2020ൽ ​മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​നീ​ഷ് ചാ​ക്കോ, ബു​ഷ​റ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ബി​ജു റോ​ബ​ർ​ട്ട്, മൊ​ഹ​ന്ന​ത്, ഗോ​വി​ന്ദ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ മ​ല​പ്പു​റം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​റാ​ക്കി 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    News Summary - Loan fraud using fake contract: Former Thennala Bank director arrested
