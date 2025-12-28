Begin typing your search above and press return to search.
    Kottakkal
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:05 AM IST

    ഒതുക്കുങ്ങലിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങൾ ലീഗിന് സ്വന്തം

    കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി
    എ.​കെ മെ​ഹ്നാ​സ്,ടി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന ബാ​വ

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വാ​ർ​ഡ് 12ലെ ​എ.​കെ. മെ​ഹ​നാ​സാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്. ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡ് ഏ​ഴി​ലെ ടി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന ബാ​വ മാ​ഷാ​ണ്.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഹ​സീ​ന കു​രു​ണി​യ​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​ഴു വോ​ട്ടു​ക​ളും ലീ​ഗി​ന് 15 വോ​ട്ടു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചു.​എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ അം​ഗം വി​ട്ടു​നി​ന്നു. മെ​ഹ്നാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. 2015 ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ 2000 മു​ത​ൽ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ അം‌​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​യി മാ​റി. അ​ന്ന് നാ​ല് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​ടി​യ​ത്.

    ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. അ​തി​ന് മു​ന്നെ ലീ​ഗ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്കാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. നാ​ല് ഉ​റ​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ഷ്ട്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ലീ​ഗാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. സം​പൂ​ജ്യ​രാ​യ​തോ​ടെ ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം അ​ട്ടി​മ​റി ന​ട​ന്നെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. വി​ഷ​യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ജി​ല്ല

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ബാ​ബു​രാ​ജ്, ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് മ​ങ്ക​ട, ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, ജി​ല്ല സെ​​​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ മു​ള്ള​മ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​പ​സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഉ​പ​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഡി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മ​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി എ​ഴു​തി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Muslim LeagueOthukkungal PanchayathMalappuram NewsKerala Local Body Election
