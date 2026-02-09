Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottakkal
    Posted On
    9 Feb 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    9 Feb 2026 8:55 AM IST

    ആടിയും പാടിയും ആഘോഷരാവുകൾ

    ആടിയും പാടിയും ആഘോഷരാവുകൾ
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന്റെ 27ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും

    പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ​വും ച​ല​ച്ചി​ത്ര​താ​രം കൈ​ലാ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി കു​ട്ടി​ത്താ​ര​ങ്ങ​ൾ. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന്റെ 27ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ​വും ച​ല​ച്ചി​ത്ര​താ​രം കൈ​ലാ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​ന​വ്യ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ. ​ദീ​പ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ് ക​രു​കു​മാ​ലി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​ര​ത്‌​നാ​ഥ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, ഗി​ന്ന​സ് സ​ത്താ​ർ അ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചി​ത്ര​ക​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ വി​നോ​ദ് ക്ലാ​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സാ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടും എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സി​സ്റ്റ​ർ ആ​ൻ​സി​ല്ല ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഫ​ഹീം ഖാ​ദ​ർ, ഹെ​സ്സ മ​റി​യം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ര​യോ​ഗം ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി

    ആ​ഘോ​ഷ​ം ആ​ര്യ​വൈ​ദ്യ​ശാ​ല മാ​നേ​ജി​ങ് ട്ര​സ്റ്റി ഡോ. ​പി.​എം. വാ​ര്യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെയ്യുന്നു

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ര​യോ​ഗം ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഡോ. ​പി.​കെ. വാ​ര്യ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന​വും ആ​ര്യ​വൈ​ദ്യ​ശാ​ല മാ​നേ​ജി​ങ് ട്ര​സ്റ്റി ഡോ. ​പി.​എം വാ​ര്യ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ര​യോ​ഗം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ‘ക​മേ​ലി​യ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ വി.​ആ​ർ. വി​നോ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ആ​ന്വ​ൽ ഡേ ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. നാ​സ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ആ​ദ്യ​കാ​ല അ​ധ്യാ​പി​ക ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്മി​യെ​യും എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഫൗ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​മേ​നോ​നെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ എ​ൻ​ഡോ​വ്മെ​ന്റു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: വി​ദ്യാ​ഭ​വ​ൻ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ന്റെ 28ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റ് റി​നീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ. ​സ​ജി​ത് കു​മാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​രു​ൺ വാ​രി​യ​ത്ത്, പ്ര​സി​ദ, ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, ശ്രീ​ജ, സ്കൂ​ൾ ലീ​ഡ​ർ ഗൗ​തം കൃ​ഷ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ കെ. ​മു​ര​ളി​ധ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.



    സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക മീ​ന​മാ​ലി​നി സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം സെ​ൽ​ഫി എ​ടു​ക്കു​ന്നു

    മ​ണ​വാ​ട്ടി​യും തോ​ഴി​മാ​രും

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക മ​ണ​വാ​ട്ടി​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തോ​ഴി​മാ​രു​മാ​യി ഒ​പ്പ​ന ടീം ​അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സ​മ്മേ​ള​നം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി. പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക മീ​ന​മാ​ലി​നി മ​ണ​വാ​ട്ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ സ​ൽ​മ​ത്ത്, ശ്രു​തി, ബി​ൻ​സി​യ, ന​സീ​ഹ ഫ​ർ​സാ​ന, സാ​ദി​യ ന​ഗ്രി​സ്, ഹ​സീ​ന, ന​സീ​ഹ ഫ​ർ​സാ​ന, സ​ൽ​മ, മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, കെ. ​ഹ​ഫീ​ല, ഖ​ദീ​ജ, വി.​പി. നീ​ന എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തോ​ഴി​മാ​രാ​യ​ത്. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ മേ​ലെ​പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ.

