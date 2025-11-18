Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottakkal
    Posted On
    18 Nov 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:23 PM IST

    പെ​രു​മ​ണ്ണ​യി​ൽ മുസ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    ഒ​രു​ സീ​റ്റി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം
    പെ​രു​മ​ണ്ണ​യി​ൽ മുസ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: സീ​റ്റു​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ പെ​രു​മ​ണ്ണ ക്ലാ​രി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ല്ല. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​നം നേ​തൃ​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്നെ​ങ്കി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​വു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന വി​കാ​ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച​ത്. പ​ര​മാ​വ​ധി വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്തി​ട്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ലീ​ഗി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് മു​ന്ന​ണി ബ​ന്ധം ത​ക​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബു​ഷ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ട​ത്തി​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ആ​രോ​പ​ണം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വി​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ലീ​ഗ് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്തി​ല്ല. വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ഭ​ജി​ച്ച​തോ​ടെ നി​ല​വി​ൽ പ​തി​നാ​റു​ള്ള​ത് പ​തി​നെ​ട്ടാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ്ര​കാ​രം അ​ഞ്ച് സീ​റ്റും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ള​ത്. സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റി​ൽ ലീ​ഗ് പ​റ​യു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടും ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന​റി​യ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം എ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ട് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. മു​ന്ന​ണി ബ​ന്ധം ത​ക​ർ​ന്ന പെ​രു​മ​ണ്ണ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നീ​ക്കം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. സീ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചേ​ർ​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

