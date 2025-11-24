Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottakkal
    date_range 24 Nov 2025 11:25 AM IST
    date_range 24 Nov 2025 11:25 AM IST

    ധീരജവാന് വീരോചിത വിട; ക​ണ്ണീ​ർ​പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി നാ​ട്

    ധീരജവാന് വീരോചിത വിട; ക​ണ്ണീ​ർ​പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി നാ​ട്
    ബാ​ല​പ്ര​ബോ​ധ​നി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സ​ജീ​ഷി​ന്റെ മാ​താ​വ് ല​ക്ഷ്മി​യും ഭാ​ര്യ റോ​ഷ്നി​യും

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: ജ​മ്മു ക​ശ്മീ​ർ ര​ജോ​രി സെ​ക്ട​റി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച ധീ​ര​ജ​വാ​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ നാ​ടി​ന്റെ വി​ട. ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ ചെ​റു​കു​ന്ന് കാ​ട്ടു​മു​ണ്ട സു​ബേ​ദാ​ർ സ​ജീ​ഷാ​ണ് (48) പ​ട്രോ​ളി​ങി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​രി​ച്ച​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം ​സൈ​നി​ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ക​ല​ക്ട​ർ വി.​ആ​ർ വി​നോ​ദ് റീ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ത്തോ​ടെ ചെ​റു​കു​ന്നി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ 8.30 വ​രെ ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ ചെ​റു​കു​ന്ന് ബാ​ല​പ്ര​ബോ​ധ​നി സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​നം. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്. സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ദി​ലീ​പ് കൈ​നി​ക്ക​ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് വേ​ണ്ടി റീ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    സു​ബേദ​ാർ സ​ജീ​ഷി​ന് സൈ​ന്യം ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു

    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, എ.​പി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്തി​മോ​പചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ മേ​ധാ​വി​ക​ളും റീ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ 9.25 ന് ​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു.

    മാ​താ​വ് ല​ക്ഷ്മി, ഭാ​ര്യ റോ​ഷ്നി, മ​ക്ക​ളാ​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ്, ആ​ര്യ​ൻ, സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ശ്രു​പൂ​ജ ന​ട​ത്തി. ഇ​ള​യ​മ​ക​ൻ ആ​ര്യ​ന്റെ സ​ങ്ക​ടം ഏ​വ​രേ​യും ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി. സ​ജീ​ഷി​ന്റെ യൂ​നി​ഫോ​മും ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യും സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​മാ​രി​ൽ നി​ന്ന് റോ​ഷ്നി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ച​ട​ങ്ങും സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സ​മീ​പ​ത്തെ കു​ടും​ബ​ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സൈ​ന്യം ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി. 10.15ന് ​മ​ക്ക​ളാ​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥും ആ​ര്യ​നും ചി​ത​ക്ക് തീ​കൊ​ളു​ത്തി. 27 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ജീ​ഷ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ ച​ട​ങ്ങി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന് തി​രി​ച്ച് പോ​യ​ത്. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു പി​താ​വ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ന്റെ മ​ര​ണം.

