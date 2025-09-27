Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottakkal
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 3:40 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 3:40 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​ഒ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ 59 സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ള്‍

    കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു
    ഐ.​എ​സ്.​ഒ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ 59 സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ള്‍
    കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന മി​ക​വി​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും ഏ​റെ മു​ന്നി​ട്ടു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​ക്ക് ക​രു​ത്താ​യി ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം.

    57 ഗ്രാ​മ സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ളും ര​ണ്ട് ന​ഗ​ര സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 59 സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഐ.​എ​സ്.​ഒ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ന്ന​ത്. കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വു​മു​ള്ള ഓ​ഫി​സ് സം​വി​ധാ​നം, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അം​ഗീ​കൃ​ത ബൈ​ലോ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​ര​ണം, സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​വ്, ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു കൂ​ടി​യ സു​സ്ഥി​ര​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ഓ​ഫി​സ് മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ. റ​ഫീ​ഖ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ. ആ​ബി​ദ് ഹു​സൈ​ന്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​രാ​യ സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ള്‍ക്ക് മ​ന്ത്രി ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഓ​ക്സി​ല​റി ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ൻ ഡോ. ​ഹ​നീ​ഷ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ര്‍ വി.​എ​സ്. റി​ജേ​ഷ് പ​ദ്ധ​തി കാ​മ്പ​യി​ന്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘കു​ടും​ബ​ശ്രീ സി.​ഡി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ് സം​വി​ധാ​നം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ കി​ല തൃ​ശൂ​ര്‍ സീ​നി​യ​ര്‍ പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ര്‍ എം. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍ സം​വ​ദി​ച്ചു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​ലാം, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ല മി​ഷ​ന്‍ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ബി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സി. ജി​ല്ല മി​ഷ​ന്‍ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ടി.​വി. പ്ര​സാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - 59 CDAs in the district during the ISO inspection
