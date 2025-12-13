Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kondotty
    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ര്‍ന്ന യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ര്‍ന്ന യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍
    ഉ​മ്മ​ര്‍

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: യു.​കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ര്‍ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​കം പി​ടി​കൂ​ടി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ്. അ​രി​മ്പ്ര പൂ​ത​ന​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ള്ളി​യാ​ളി സൈ​ത​ല​വി​യു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ കൈ​ത്ത​ണ്ട​യി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​ര പ​വ​ന്‍ വ​ള മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ അ​രി​മ്പ്ര പൂ​ത​ന​പ്പ​റ​മ്പ് തോ​ര​ക്കാ​ട്ട് ഉ​മ്മ​റാ​ണ് (36) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി വി​റ്റ സ്വ​ർ​ണ വ​ള​യും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് പൂ​ത​ന​പ്പ​റ​മ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. സ്‌​കൂ​ള്‍ ബ​സി​ല്‍ പ​തി​വാ​യി പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി നേ​ര​ത്തെ നോ​ട്ട​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ ദി​വ​സം സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ഴി​ക്ക് കു​റു​കെ​യു​ള്ള വാ​ഴ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​ഖം മ​റ​ച്ചെ​ത്തി​യ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​തി ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ വ​ള ബ​ല​മാ​യി ഊ​രി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​റു​ത്ത ഷ​ര്‍ട്ടും പാ​ന്റും ധ​രി​ച്ച് മു​ഖം തു​ണി കൊ​ണ്ട് മ​റ​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് വ​ള ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ കേ​സെ​ടു​ത്ത കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ക​റു​ത്ത വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച​യാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ വെ​ള്ള ഷ​ര്‍ട്ട് ധ​രി​ച്ചൊ​രാ​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ന് മു​ന്നി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി എ​ടു​ത്ത് ചാ​ടു​ന്ന അ​വ്യ​ക്ത ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗം ക​ണ്ട​താ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് തു​മ്പാ​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ആ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ഇ​യാ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു​വാ​വി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യും ഇ​യാ​ള്‍ ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​യാ​ണെ​ന്നും കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പി.​എം. ഷ​മീ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​വ​നൂ​രി​ലെ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​റ്റ വ​ള​യും ഇ​തി​ല്‍ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച് ഇ​യാ​ള്‍ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച പ​ണ​വും പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൃ​ത്യം ന​ട​ത്താ​നാ​യി ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വെ​ള്ള​ഷ​ർ​ട്ടി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജോ​ലി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​റു​ത്ത ടീ ​ഷ​ര്‍ട്ട് ധ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഉ​മ്മ​ര്‍ മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള പ്ര​തി ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യാ​ണ് ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും ചാ​ടു​ന്നി​തി​നി​ടെ ടീ ​ഷ​ര്‍ട്ട് പൊ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​താ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് തു​മ്പാ​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. എ​സ്.​ഐ ഹ​രി​ദാ​സ്, സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍മാ​രാ​യ അ​മ​ര്‍നാ​ഥ്, അ​ബ്ദു​ല്ല ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

