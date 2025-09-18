Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kondotty
    Posted On
    18 Sept 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:03 PM IST

    യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ 'യാത്രി സേവ ദിവസ്'

    യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ‘യാത്രി സേവ ദിവസ്’
    ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ്യ​ത​യും മ​ധു​ര​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​ക​ര്‍ന്ന് ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘യാ​ത്രി സേ​വ ദി​വ​സ്’​ആ​ച​ര​ണം വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച​തും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​വു​മാ​യ സേ​വ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ത്യേ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണം.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ താ​ല​പ്പൊ​ലി​യും പൂ​ക്ക​ളും മ​ധു​ര​വു​മാ​യി കേ​ര​ളീ​യ ത​നി​മ​യി​ല്‍ എ​തി​രേ​റ്റു. രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ളി​ല്‍ വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടേ​യും മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഭാ​ര്യ​മാ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ക​ല്യാ​ണ്‍ മ​യീ’​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ചു.

    ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍ എം.​പി​യും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​നീ​ര്‍ മാ​ട​മ്പാ​ട്ടും വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ന​ടീ​ല്‍ പ​ള്ളി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ബാ​സ്, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ടാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൊ​ട്ട​പ്പു​റം ഗ​വ. ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ ക​രി​യ​ര്‍ ഗൈ​ഡ​ന്‍സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ബ​ഡ്‌​സ് സ്‌​കൂ​ളും പു​ളി​ക്ക​ലി​ലെ എ​ബി​ലി​റ്റി ക്യാ​മ്പ​സും സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. എ​ബി​ലി​റ്റി ക്യാ​മ്പ​സി​ന് ര​ണ്ട് വീ​ല്‍ ചെ​യ​റു​ക​ളും കൈ​മാ​റി. യാ​ത്രി സേ​വ ദി​വ​സി​ലെ ഊ​ർ​ജ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധ​വും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം ന​ട​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​നീ​ര്‍ മാ​ട​മ്പാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍മാ​രാ​യ പ​ത്മ, ഉ​ഷ​കു​മാ​രി, സു​നി​ത വ​ര്‍ഗീ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ സു​ബ്ബ​ല​ക്ഷ്മി, എ.​ജി.​എം​മാ​രാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, വ​ള​ര്‍മ​തി എ​ന്നി​വ​രും വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    karippor airport Malappuram News
    News Summary - Yathri seva divas at karippoor airport
