Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKondottychevron_rightകൊണ്ടോട്ടിയിൽ...
    Kondotty
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 2:01 PM IST

    കൊണ്ടോട്ടിയിൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​യ​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കൊണ്ടോട്ടിയിൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​യ​ർ​ന്നു
    cancel

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്താ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​താ​യി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ജ​ന​വി​ധി. ഇ​ട​ത് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കി കൂ​ടു​ത​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ളും ത​ദ്ദേ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​വും നേ​ടാ​നാ​യ​തെ​ന്ന​ത് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഐ​ക്യ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ക​രു​ത്താ​കും. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന പു​ളി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും ചെ​റു​കാ​വ്, മു​തു​വ​ല്ലൂ​ര്‍, വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ചീ​ക്കോ​ട് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും മി​ക​ച്ച ലീ​ഡോ​ടെ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നാ​യ​തും അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. വാ​ഴ​യൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യ​ത്ത​ക്ക കു​റ​വ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ലീ​ഡ് ഉ​യ​ര്‍ത്താ​നു​മാ​യി. എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന പു​ളി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ആ​കെ​യു​ള്ള 24 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ 21 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 10 സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം 11 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ഭ​ര​ണ മു​ന്ന​ണി​യാ​യ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മൂ​ന്ന് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ചെ​റു​കാ​വ്, മു​തു​വ​ല്ലൂ​ര്‍, വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ചീ​ക്കോ​ട് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ 41 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ള്‍പ്പെ​ട്ട 35 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ യു,​ഡി.​എ​ഫും ആ​റ് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ്. ചെ​റു​കാ​വ് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 22 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 15, എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് - ആ​റ്, എ​ന്‍.​ഡി.​എ - ഒ​ന്ന്, ആ​കെ 18 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ള്ള മു​തു​വ​ല്ലൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 13, എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് - അ​ഞ്ച്, വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 22 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 18, എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് - 04, ചീ​ക്കോ​ട് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 21 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 15, എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് - ആ​റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. അ​തേ​സ​മ​യം, വാ​ഴ​യൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും തു​ല്യ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ​പ്പോ​ള്‍ സി.​പി.​ഐ​യെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ലി​ത്ത​വ​ണ 20 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ 12 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​എം വി​ജ​യി​ച്ച് ഭ​ര​ണം എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി. എ​ട്ട് സീ​റ്റു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ വാ​ഴ​യൂ​രി​ലെ സി.​പി.​എം, സി.​പി.​ഐ ബ​ന്ധം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​നം പു​ന​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മു​തു​വ​ല്ലൂ​രി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ മു​ന്ന​ണി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​റി​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്‍.​ഡി.​എ​ക്ക് ചെ​റു​കാ​വ് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നാ​യ​പ്പോ​ള്‍ വാ​ഴ​യൂ​രി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു വാ​ര്‍ഡ് കൈ​വി​ട്ടു. ലീ​ഗി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വ​ഴ​യൂ​ര്‍ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ ത​ദ്ദേ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ട​യോ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 44,987 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. 2019ല്‍ ​പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി നേ​ടി​യ 39,313 വോ​ട്ടി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ഡ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഇ.​ടി മ​റി​ക​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 9,221 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ എ​ന്‍.​ഡി.​എ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ നേ​രി​യ വ​ര്‍ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ല്‍.​എ ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം 17,666 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ ത​ദ്ദേ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​യ​ര്‍ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന ശു​ഭ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionkondottyUDF
    News Summary - UDF's confidence in Kondotti rises
    Similar News
    Next Story
    X