Madhyamam
    Kondotty
    Kondotty
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:58 AM IST

    ഓണസമൃദ്ധിയുമായി തൃക്കാക്കരയപ്പൻ

    ഓണസമൃദ്ധിയുമായി തൃക്കാക്കരയപ്പൻ
    മു​റ്റ​ത്ത് വെ​ച്ച തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പൻ

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​ന്‍മാ​രെ വെ​ക്കാ​തെ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മി​ല്ല. അ​രി​മാ​വ​ണി​ഞ്ഞ ത​റ​യി​ല്‍ ഉ​ത്രാ​ടം മു​ത​ല്‍ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​ന്‍മാ​ന്‍ ഓ​ണ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഓ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഐ​തി​ഹ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​തു​ള്ള​ത് പോ​ലെ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​നെ വെ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    മ​ഹാ​ബ​ലി നാ​ട് കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വാ​മ​ന​മൂ​ര്‍ത്തി​യും സാ​ക്ഷി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​മേ​റെ. വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​ൻ​മാ​രാ​ണ് സു​ല​ഭ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ഴ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​നെ വെ​ക്കു​ന്ന രീ​തി തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    കാ​ല​ഗ​തി​യി​ല്‍ പ​ല ആ​ചാ​ര​നി​ഷ്ഠ​ക​ളും ഇ​ന്ന് അ​ന്യ​മാ​യി. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് ക​ണി​യാ​ന്മാ​ര്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി വി​ശേ​ഷാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പോ​യ​കാ​ല​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷം. താ​ളി​യോ​ല​ക​ളി​ല്‍ കു​റി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ന​ല്‍കു​മ്പോ​ള്‍ അ​രി​യും നാ​ളി​കേ​ര​വും വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​കാ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കും. ഓ​ണ​പ്പൊ​ട്ട​ന്റെ വ​ര​വും വി​ല്ലു​കൊ​ട്ടാ​ന്‍പാ​ട്ടു സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട് ചു​റ്റ​ലു​മൊ​ക്കെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഇ​ന്ന് കേ​ട്ടു​കേ​ള്‍വി മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    Girl in a jacket

    TAGS:onam celebrationThrikkakarayappanMalappuram NewsOnam 2025
