കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കെടുത്ത കുഴിയിൽ സ്കൂൾ ബസ് താഴ്ന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പു​ളി​ക്ക​ൽ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്കൂ​ൾ ബ​സ് റോ​ഡി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ പൈ​പ്പി​ടാ​ൻ കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത് മ​ണ്ണി​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്ത് താ​ഴ്ന്നു. ചെ​റു​കാ​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചേ​വാ​യൂ​ർ-​ക​ല്ലു​ങ്ങ​ൽ റോ​ഡി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് ബ​സ് താ​ഴ്ന്ന​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി​യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​യ​റു​കെ​ട്ടി വ​ലി​ച്ചാ​ണ് ബ​സ് കു​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വാ​ഹ​നം ക​ര​ക​യ​റി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ ഈ ​റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​നം കു​ടു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ചേ​വാ​യൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത ഭാ​ഗം മ​ഴ​പെ​യ്ത​തോ​ടെ ച​ളി​ക്കു​ള​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ത്തും.

The school bus went down in the pit where the drinking water project was located