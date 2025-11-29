Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kondotty
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 2:27 PM IST

    സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​തം; കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ല്‍ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: മ​ഹാ​ക​വി മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​രു​ടെ ത​ട്ട​ക​മാ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ല്‍ അ​ങ്കം മു​റു​കു​മ്പോ​ള്‍ ജ​ന​വി​ധി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും എ​ന്‍.​ഡി.​എ​യും വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ക​ക്ഷി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. മാ​റി​മ​റി​യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളാ​ലും ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ലും ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ല്‍ ജ​ന​ഹി​തം ആ​ര്‍ക്കൊ​പ്പ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ.

    2015ല്‍ ​കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, നെ​ടി​യി​രു​പ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ത്ത് രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്. രൂ​പീ​കൃ​ത കാ​ലം മു​ത​ല്‍ സ​ങ്കീ​ർ​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ന്റെ ശ​ക്തി​ദു​ര്‍ഗ​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും 2015 ലെ ​ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ത​ന്നെ ലീ​ഗി​ന് അ​ടി​തെ​റ്റി. ആ​കെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 40 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ 19 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ലീ​ഗും 10 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും 9 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മും ഒ​ന്ന് വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഭി​ന്ന​ത മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് മ​തേ​ത​ര വി​ക​സ​ന മു​ന്ന​ണി​യെ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ സി. ​നാ​ടി​ക്കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍.

    ര​ണ്ട​ര വ​ര്‍ഷം പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ 2018ല്‍ ​നാ​ട​കീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി വേ​ദി​യാ​യി. വി​ക​സ​ന മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ധാ​ര​ണ​പ്ര​കാ​രം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ്ഥാ​നം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ അ​ഡ്വ. കെ.​കെ. സ​മ​ദ് ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യി. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പ​റ​മ്പീ​രി ഗീ​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യെ​ങ്കി​ലും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ പോ​യ​തോ​ടെ വി​ക​സ​ന മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ക​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ ആ​റ് മാ​സം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ സി. ​നാ​ടി​ക്കു​ട്ടി​യും പി​ന്നീ​ട് ലീ​ഗി​ലെ കെ.​സി. ഷീ​ബ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ​ത്.

    2020 ല്‍ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ലീ​ഗ് - കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സ​ഖ്യം ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ൻ പ​ദ​വി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ത​ര്‍ക്കം നി​ല​നി​ന്നു. ഇ​വ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ലീ​ഗി​ന്റെ ആ​ദ്യ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ഫാ​ത്തി​മ​ത്ത് സു​ഹ​റാ​ബി സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ സി.​എ. നി​ത ഷ​ഹീ​ര്‍ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ണും ലീ​ഗി​ലെ അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ഠാ​ന്‍ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യി. 2020ല്‍ 23 ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ലീ​ഗും ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും വി​ജ​യി​ച്ചു. ഒ​രു വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി അം​ഗ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​നും സി.​പി.​ഐ​ക്കും മൂ​ന്ന് വീ​തം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ര​ണ്ട് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​രു​മു​ണ്ട്.

    മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ലും പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. നേ​ര​ത്തെ 40 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ല്‍ ഒ​രു വാ​ര്‍ഡ് കൂ​ടി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്ത് നി​ല​വി​ല്‍ 41 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​രം. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ 26 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും 14 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും ഒ​രു സീ​റ്റി​ല്‍ വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ല്‍ ര​ണ്ട് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ വി​മ​ത​ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഡാ​യ പ​ന​യം​പ​റ​മ്പി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ക്കു​ന്ന​നെ​തി​രെ നി​ല​വി​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല​റാ​യ ലീ​ഗി​ലെ വി.​കെ. ഖാ​ലി​ദും 14-ാം വാ​ര്‍ഡ് ഒ​ന്നാം മൈ​ലി​ല്‍ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന്‍ ത​റ​മ്മ​ലി​നെ​തി​രെ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് മു​ള്ളു​ങ്ങ​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ 34 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മും ആ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ​യും ഒ​രു സീ​റ്റി​ല്‍ എ​ന്‍.​സി.​പി​യു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​ന്‍.​ഡി.​എ നാ​ല് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ര​ണ്ട് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

