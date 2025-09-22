Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kondotty
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:54 AM IST

    കിണാശ്ശേരി സ്വദേശിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ; ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

    കിണാശ്ശേരി സ്വദേശിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ; ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി
    തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ലീ​സ്

    പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കി​ണാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ര്‍ദി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യു​മാ​യി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി. പ്ര​ധാ​ന​പ്ര​തി വ​ള്ളു​വ​മ്പ്രം പൂ​ക്കാ​ട്ട് മ​ന്‍സൂ​ര്‍ (38) ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    മു​ക്കം കി​ണാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ലു​വി​നെ (35) ജൂ​ലൈ 13ന് ​രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ പു​ളി​ക്ക​ല്‍ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് ആ​ലു​ങ്ങ​ലി​ല്‍ നി​ന്ന് കാ​റി​ല്‍ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ര്‍ദി​ച്ച് അ​വ​ശ​നാ​ക്കി​യ തൃ​പ്പ​ന​ച്ചി​യി​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​ളി​ക്ക​ല്‍ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ലും തൃ​പ്പ​ന​ച്ചി​യി​ലും എ​ത്തി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്. മ​ർ​ദി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​യു​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ലാ​വ​ധി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മ​ല​പ്പു​റം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പി.​എം. ഷ​മീ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് സ്വ​ര്‍ണം മ​റ്റൊ​രു സം​ഘം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​തി​ല്‍ സ​ഹാ​യി​യാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ലു​വി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും മ​ര്‍ദ്ദി​ക്കാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച് പേ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​നി ഒ​രാ​ള്‍കൂ​ടി​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​കാ​നു​ള്ള​ത്.

    News Summary - Kinassery native kidnapped; weapons found
