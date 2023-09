cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ റ​ണ്‍വേ സു​ര​ക്ഷ​മേ​ഖ​ല (റെ​സ) വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ഇ​ഴ​യു​ന്നു. ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ഭൂ​രേ​ഖ​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ നി​ര്‍ണ​യി​ച്ച 14.5 ഏ​ക്ക​റി​ൽ അ​ള​വ് തീ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ പ​ള്ളി​ക്ക​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ 1.34 ഏ​ക്ക​റി​ന്റെ കു​റ​വ് ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​ഷ്ട​മാ​യ 1.34 ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വീ​ണ്ടും സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ള്ളി​ക്ക​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ നി​ന്ന് ഏ​ഴ് ഏ​ക്ക​റും നെ​ടി​യി​രു​പ്പ് വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ നി​ന്ന് 7.5 ഏ​ക്ക​റും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 14.5 ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ധാ​ര​ണ.റ​വ​ന്യൂ​രേ​ഖ​ക​ള്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ന് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​ള്ളി​ക്ക​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്‍ കു​റ​വ് വ​ന്ന​ത് ബോ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. ഇ​ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള വി​ക​സ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. റ​വ​ന്യൂ രേ​ഖ​ക​ള്‍ മാ​ത്രം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി​യ​താ​ണ് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ​ത്. ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​മാ​ണ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​ന്നി​ല്ല. ഇ​രു​വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 80 പേ​രാ​ണ് ഭൂ​രേ​ഖ​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 15ന​കം പ​കു​തി കൈ​വ​ശാ​വ​കാ​ശ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പോ​ലും മു​ഴു​വ​ന്‍ രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​ന​കം 71.2 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Karipur Runway Development; Even after the deadline, the process drags on