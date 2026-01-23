Begin typing your search above and press return to search.
    Kondotty
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 12:21 PM IST

    ബോ​ണ​സ് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പ​ണം; ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ന്‍ഡോ താ​യ് ക​മ്പ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ലേ​ക്ക്

    ബോ​ണ​സ് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പ​ണം; ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ന്‍ഡോ താ​യ് ക​മ്പ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ലേ​ക്ക്
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: മു​ഴു​വ​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കും ബോ​ണ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ന്‍ഡോ താ​യ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ലേ​ക്ക്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​യു​ക്ത ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തേ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ജോ​ലി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ഒ​രു വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ മു​ഴു​വ​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കും ജ​നു​വ​രി 15ന​കം ബോ​ണ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ബോ​ണ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ജ​നു​വ​രി 16ന് ​ഏ​താ​നും പേ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്രം ബോ​ണ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് മ​റ്റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത വ​ള​ര്‍ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    നേ​ര​ത്തേ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച ബോ​ണ​സ് മു​ഴു​വ​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ​ണി​മു​ട​ക്കു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് സം​യു​ക്ത ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ന്‍ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, കെ.​പി. ഷ​ക്കീ​ര്‍, ആ​ലു​ങ്ങ​ല്‍ ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:strikekarippur airportMalappuram
    News Summary - Indo-Thai company workers at Karipur airport to go on strike
