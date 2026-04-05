Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKondottychevron_rightമാലിന്യസമാഹരണത്തിനിടെ...
    Kondotty
    Posted On
    date_range 5 April 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 9:06 AM IST

    മാലിന്യസമാഹരണത്തിനിടെ കിട്ടിയ സ്വർണാഭരണം ഉടമക്ക് കൈമാറി ഹരിതകർമ സേന

    text_fields
    bookmark_border
    מאלிന്യസമാഹരണത്തിനിടെ കിട്ടിയ സ്വർണാഭരണം ഉടമക്ക് കൈമാറി ഹരിതകർമ സേന
    cancel
    camera_alt

    മാ​ലി​ന്യ​സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ കി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍

    ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കൊണ്ടോട്ടി: മാലിന്യസമാഹരണത്തിനിടെ കിട്ടിയ സ്വർണാഭരണം ഉടമയെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചേൽപിച്ച് കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ വീണ്ടും നഗരസഭ ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളുടെ മാതൃക. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ കുറുപ്പത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനു മുന്നില്‍നിന്നാണ് രണ്ട് പവനോളം വരുന്ന സ്വർണമാല ലഭിച്ചത്. ഇത് ഉടമസ്ഥരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചേൽപിക്കാനായതിന്റെ ചാരിതാര്‍ഥ്യത്തിലാണ് തൊഴിലാളികള്‍.

    ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങളായ സിന്ധു, ബിന്ദു, രേഷ്മ എന്നിവര്‍ ആഭരണം കിട്ടിയയുടന്‍ നടത്തിയ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലാണ് ഫലംകണ്ടത്. മൂവരും വിവരം കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും മാല ഏൽപിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആഭരണത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ ഉടമകളെ കണ്ടെത്തിയത്. നേരത്തേയും മാലിന്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച സ്വർണാഭരണം ഉടമക്ക് തിരിച്ചേൽപിച്ച് ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങള്‍ മാതൃകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Garbage collectiongold jewelleryHarithaKarma Sena
    News Summary - Harithakarma Sena hands over gold jewellery found during garbage collection to its owner
    Similar News
    Next Story
    X