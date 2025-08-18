Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKondottychevron_rightകൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്...
    Kondotty
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:24 PM IST

    കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സൗകര്യക്കുറവ്; ഇടപെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമീഷന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ല​വാ​ര​മു​യ​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു
    കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സൗകര്യക്കുറവ്; ഇടപെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമീഷന്‍
    cancel

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി താ​ലൂ​ക്ക് ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ന്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ ന​ട​ത്താ​ന്‍ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ര്‍ദേ​ശം. ത​സ്തി​ക​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത് ആ​തു​രാ​ല​യം ജ​നോ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ട​ന്ന സി​റ്റി​ങി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്‍ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ അം​ഗം കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി കെ.​ടി. ബ​ഷീ​ര്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച പാ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍.

    ആ​ശ​പ​ത്രി​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ക​ണ്ടെ​ത്തി ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണം. നി​ല​വാ​ര​മു​യ​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ക്കി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ത​സ്തി​ക​ക​ളും ഇ​ല്ലെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. മ​തി​യാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Human Rights CommissionKondotty Taluk HospitalMalappuram NewsFacility Shortage
    News Summary - Facility shortage in Kondotty Taluk Hospital
    Similar News
    Next Story
    X