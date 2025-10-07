Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKondottychevron_right...
    Kondotty
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 4:23 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 4:23 PM IST

    ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത് രാ​സ​ല​ഹ​രി വേ​ട്ട; നാ​ലം​ഗ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത് രാ​സ​ല​ഹ​രി വേ​ട്ട; നാ​ലം​ഗ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    റ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഷാ​ക്കി​ര്‍, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷ​ഫീ​ഖ്

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത് ക​ണ്ണ​വെ​ട്ടി​ക്കാ​വ് അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്ട് എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി നാ​ലം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സും ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘ​വും പി​ടി​കൂ​ടി. കാ​റു​ക​ളി​ല്‍ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് സം​ഘ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​രൂ​ര്‍ എ​ട്ടൊ​ന്നി​ല്‍ ഷ​ഫീ​ഖ് (35), വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ക​മ്പ്ര​തി​ക്കു​ഴി നൗ​ഷാ​ദ് (40), കൊ​ട്ട​പ്പു​റം കു​ന്നം​തൊ​ടി ഷാ​ക്കി​ര്‍ (32), ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി ഇ​ല്ല​ത്തു​പ​ടി ബാ​ര്‍ലി​മ്മ​ല്‍ പ​റ​മ്പ് റ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (20) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് പേ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് നീ​ക്കം. സം​ഘ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 153 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ല​ഹ​രി വ​സ്തു തൂ​ക്കാ​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത്രാ​സ്, ര​ണ്ട് കാ​റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ് രാ​സ​ല​ഹ​രി കേ​സി​ല്‍ ഭാ​ര്യ​യോ​ടൊ​പ്പം പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ജാ​മ്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ല്‍ മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലും പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ല​ഹ​രി കേ​സും കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ല്‍ ക​ള​വ് കേ​സും ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഒ​രു വ​ര്‍ഷം കാ​പ്പ പ്ര​കാ​രം ജ​യി​ലി​ല്‍ കി​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തി​നു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ ല​ഹ​രി വി​ല്‍പ​ന​യി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട്ടി​ല്‍ എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ല്‍ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് നൗ​ഷാ​ദ്. ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ലും മ​റ്റ് ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ള്‍ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    ല​ഹ​രി സം​ഘ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് കാ​ര്‍ത്തി​ക് ബാ​ല​കു​മാ​ര്‍, ഇ​ന്‍സ്പ​ക്ട​ര്‍ പി.​എം. ഷ​മീ​ര്‍, ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സ​ബ്ഇ​ന്‍സ്പ​ക്ട​ര്‍ വാ​സു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘ​വും കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​വു​മാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kondottyDrugsMDMAlocalnewsMalappuram
    News Summary - Drug raid near Aikkarappadi; four-member gang arrested
    Similar News
    Next Story
    X