Madhyamam
    Kondotty
    Posted On
    11 Dec 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    11 Dec 2025 10:05 AM IST

    വ്യാജരേഖ ചമച്ച് വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കല്‍; സ്ഥാനാര്‍ഥിയുള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

    വ്യാജരേഖ ചമച്ച് വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കല്‍; സ്ഥാനാര്‍ഥിയുള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: വ​യ​സ്സ് തി​രു​ത്തി വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​ക്കി യു​വ​തി​യു​ടെ പേ​ര് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. പു​ളി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ള്‍, ഇ​വ​രു​ടെ പി​താ​വ്, പു​ളി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ വാ​ര്‍ഡ് 16ല്‍ ​മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി കെ.​ഒ. നൗ​ഫ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്.

    വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​രു​ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് 18 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​ഷ്‌​ക​ര്‍ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ച് നി​ശ്ചി​ത തീ​യ​തി​യി​ല്‍ 18 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യാ​ത്ത​യാ​ളു​ടെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ലെ ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി​യില്‍ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് പു​ളി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച് പേ​രു​ചേ​ര്‍ത്തെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പി.​എം. ഷ​മീ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പു​ളി​ക്ക​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

