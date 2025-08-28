Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Aug 2025 9:24 AM IST
    28 Aug 2025 9:24 AM IST

    ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി മാ​വേ​ലി; ജെം​സ് കോ​ള​ജി​ൽ വേ​റി​ട്ട ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി മാ​വേ​ലി; ജെം​സ് കോ​ള​ജി​ൽ വേ​റി​ട്ട ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    രാ​മ​പു​രം ജെം​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ മാ​വേ​ലി

    കൊ​ള​ത്തൂ​ർ: രാ​മ​പു​രം ജെം​സ് ഓ​ട്ടോ​ണോ​മ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മാ​വേ​ലി​ക്ക് ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ യാ​ത്ര​യൊ​രു​ക്കി വേ​റി​ട്ട​താ​യി. രാ​വി​ലെ 10ന് ​കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു സം​ഘം ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    മാ​വേ​ലി​യു​ടെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പേ​രു​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​വേ​ലി കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്താ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തേ​കി.

    News Summary - Maveli arrives in a helicopter; Special Onam celebrations at GEMS College
