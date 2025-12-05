Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Keezhattur
    Posted On
    5 Dec 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 1:57 PM IST

    കീ​ഴാ​റ്റൂരിൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷ

    കീ​ഴാ​റ്റൂരിൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷ
    കീ​ഴാ​റ്റൂ​ര്‍: വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​​ മേ​ൽ​കൈ​യു​ള്ള കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​​ഡി.​എ​ഫും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഗോ​ദ​യി​ൽ വാ​ശി​യേ​റി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. മി​ടു​ക്ക​രാ​യ സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ്​ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണി​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കോ​ട്ട​യെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1962ൽ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫും 1995ലും 2000​ത്തി​ലു​മാ​യി പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷം എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും​ ഭ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വോ​ട്ടു​തേ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​മു​ര​ടി​പ്പും സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    2015ൽ ​ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ ഏ​​ഴ്​ സീ​റ്റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ ര​ണ്ടു സീ​റ്റു​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ 2020ൽ ​ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ ര​ണ്ട്​ സീ​റ്റാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​ക​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ ഏ​ഴ്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. 2015ലും 2020​ലും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്​ ഒ​മ്പ​ത്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യും 16ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ (മു​ള്ള്യാ​കു​ർ​ശ്ശി നോ​ർ​ത്ത്) ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ വെ​ല്‍ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഇൗ ​സീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 14 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത്ത​വ​ണ 13 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട്​ ​േബ്ലാ​ക്ക്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും​ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ആ​റ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട്​ ​േബ്ലാ​ക്ക്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും എ​സ്.​ഡി.​പി.​െ​എ സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡ്​ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തോ​ടെ 22 സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് -9, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്​ -7, വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി -1, സി.​പി.​എം -2 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സീ​റ്റ്​ നി​ല.

    TAGS:Local Body ElectionKeezhattoorMalappuram
