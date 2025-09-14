Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karuvarakundu
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 12:09 PM IST

    'നാടു നടന്ന വഴികൾ’; കരുവാരകുണ്ടിന്റെ ദേശചരിത്രമൊരുങ്ങുന്നു

    നാടു നടന്ന വഴികൾ’; കരുവാരകുണ്ടിന്റെ ദേശചരിത്രമൊരുങ്ങുന്നു
    നാ​ടു ന​ട​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ’​ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ദേ​ശ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ക​വ​ർ

    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്: ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​രേ​തി​ഹാ​സ​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ടി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്രം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്നു. ‘നാ​ടു​ന​ട​ന്ന വ​ഴി​ക​ള്‍; ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ടി​ന്റെ ദേ​ശ​പു​രാ​ണം’​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ബ​റി​ന്റെ​യും ചാ​യ​യു​ടെ​യും സു​ഗ​ന്ധ​വി​ള​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ്പ​ന്ന ശേ​ഖ​ര​മു​ള​ള മ​ല​യോ​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​ത​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ഹ​സം​സ്‌​കാ​ര പൈ​തൃ​കം, കു​ടി​യേ​റ്റ ച​രി​ത്രം, കാ​ര്‍ഷി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം, കൊ​ളോ​ണി​യ​ല്‍ വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്രം, അ​തി​ജീ​വ​ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​രം ദേ​ശം ന​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ, അ​ന്ത​മാ​നി​ലേ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ക​ത്തു​ക​ൾ, നാ​ടു​വാ​ണി​രു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​രു​ടെ പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​പൂ​ർ​വ രേ​ഖ​ക​ളും ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ടി. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് റ​ഹ്മാ​നി​യാ​ണ് എ​ഡി​റ്റ​ർ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 19ന് ​രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് രാ​മ​ൻ ഗ്ര​ന്ഥം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എ​ൻ. ബാ​ദു​ഷ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​ആ​ദി​ൽ ജ​ഹാ​ൻ, ഡോ. ​സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ഹു​ദ​വി എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

