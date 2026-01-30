Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karuvarakundu
    30 Jan 2026 10:04 AM IST
    30 Jan 2026 10:04 AM IST

    ജൽജീവൻ പൈപ്പിടൽ: കർശന നിബന്ധനകളുമായി കരുവാരകുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

    ജൽജീവൻ പൈപ്പിടൽ: കർശന നിബന്ധനകളുമായി കരുവാരകുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്: ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ന്ന ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ പൈ​പ്പി​ട​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ വെ​ച്ച് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പൈ​പ്പി​ട​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് മു​മ്പാ​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ​യും യോ​ഗം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ളി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ൾ​ഗ്രാ​മ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ചാ​ല് കീ​റി പൈ​പ്പി​ട്ട​ത്. ചാ​ല് കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ക​ത്താ​ത്ത​തും നി​ക​ത്തി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന​തും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും ദു​രി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം​പോ​ലും നി​ല​ച്ചു. വേ​ന​ലി​ൽ പൊ​ടി​ശ​ല്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് ക​ന​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്.

    പൈ​പ്പി​ട​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മു​ഴു​വ​ൻ റോ​ഡും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്തോ ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യോ ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്ക​ണം. ഇ​നി മു​ത​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ടാ​റി​ങ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടി ചാ​ല് കീ​റ​ണം. പൈ​പ്പി​ടു​ന്ന മു​റ​ക്ക് ത​ന്നെ ചാ​ല് മ​ണ്ണി​ട്ട് മൂ​ടി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പൊ​ടി​ശ​ല്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളം ത​ളി​ക്ക​ണം.

    ഓ​രോ വാ​ർ​ഡി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി തു​ട​ങ്ങും മു​മ്പ് വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്തെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളാ​ണ് വെ​ച്ച​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​രാ​റു​കാ​ര​നും പു​റ​മെ ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പൈ​പ്പി​ടേ​ണ്ട​ത് 187 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ

    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്: ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 24 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 9424ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി 187 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം പൈ​പ്പി​ട​ണം. 6884 വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന 2540 എ​ണ്ണം ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കും.​ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ്. തു​രു​മ്പോ​ട​യി​ലാ​ണ് ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി വ​രു​ന്ന​ത്.​ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ 20 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ സം​ഭ​ര​ണി വേ​ണ്ടി​വ​രും.

