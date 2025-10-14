Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKarulaichevron_rightവന്യജീവി ശല്യം തടയൽ;...
    Karulai
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:25 AM IST

    വന്യജീവി ശല്യം തടയൽ; കരുളായിയിൽ സൗരോർജ തൂക്കുവേലി ആദ്യഘട്ട പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    വന്യജീവി ശല്യം തടയൽ; കരുളായിയിൽ സൗരോർജ തൂക്കുവേലി ആദ്യഘട്ട പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി
    cancel
    Listen to this Article

    ക​രു​ളാ​യി: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​രു​ളാ​യി പാ​ലം മു​ത​ൽ മൈ​ല​മ്പാ​റ വ​രെ അ​ഞ്ച​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ തൂ​ക്കു​വേ​ലി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ക​രു​ളാ​യി പാ​ലം മു​ത​ൽ മൈ​ല​മ്പാ​റ വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ കി​ഫ്ബി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​നം വ​കു​പ്പാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സൗ​രോ​ർ​ജ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​യ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​റ​മ്പി​ലൂ​ടെ വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല അ​ത​ത് ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​മാ​യി​രി​ക്കും. വേ​ലി​യി​ലൂ​ടെ കാ​ട് വ​ള​രു​ന്ന​തും മ​റ്റു​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്നെ ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    വേ​ലി​ക​ട​ന്ന് പോ​വു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മാ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കും ലൈ​ൻ ക്ലി​യ​റി​ങ്ങു​മാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​രു​ളാ​യി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ശ്രീ അ​ഞ്ചേ​രി​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് വ​ട​ക്ക​ൻ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം എം. ​അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ക​രു​ളാ​യി വ​നം റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​കെ. മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, ബീ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി, ആ​തി​ര, വാ​ച്ച​ർ​മാ​രാ​യ രാ​മ​ൻ, മ​നോ​ജ്, പ്ര​വൃ​ത്തി ക​രാ​ർ കോ​ൺ​ട്ര​ക്ട​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, ടെ​ക്‌​നീ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജേ​ഷ്, പി.​ആ​ർ.​ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Forest DepartmentWild Animal Attacksolar powered fence
    News Summary - Preventing wildlife disturbance; First phase of solar-powered fence work begins in Karulai
    Similar News
    Next Story
    X