Madhyamam
    Karulai
    5 Dec 2025 2:17 PM IST
    date_range 5 Dec 2025 2:17 PM IST

    ക​രു​ളാ​യി​യി​ൽ വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്; തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്

    ക​രു​ളാ​യി​യി​ൽ വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്; തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്
    ക​രു​ളാ​യി: രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​ട​ത്, വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ മാ​റി മാ​റി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ക​രു​ളാ​യി. 400 ല​ധി​കം ആ​ദി​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും നാ​ല് വീ​തം, സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ആ​റ്, സി.​പി.​ഐ​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല.

    ഒ​രു സീ​റ്റ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് 2020ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ ജ​യ​ശ്രീ അ​ഞ്ചേ​രി​യ​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ടി. ​സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സീ​റ്റ് വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്ന ക​രു​ളാ​യി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ ലീ​ഗി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും തു​ല്യ സീ​റ്റു ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ഭ​ര​ണം പ​ങ്കി​ടാ​തി​രു​ന്ന​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് അ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ള​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​താ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് യ​ഥാ​സ​മ​യം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു, മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് സം​വി​ധാ​നം പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഏ​കോ​പ​ന​മി​ല്ലാ​യ്മ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വി​ഘാ​ത​മാ​യി, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ടാ​യ 85 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യി​ല്ല, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ ഭ​വ​ന ര​ഹി​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഭ​വ​നം ന​ൽ​കി, 1000 പേ​ർ​ക്ക് വീ​ട് വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി, ക​രു​ളാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് ന​വീ​ക​രി​ച്ചു, ഓ​പ​ൺ ജി​മ്മും തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചു, കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി, ഹ​രി​ത ക​ർ​മ സേ​ന യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്കി, മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​കാ​ര​വും ക​രു​ളാ​യി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ 15 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും 17 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച ക​രു​ളാ​യി​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തു സീ​റ്റു​ക​ൾ ലീ​ഗി​നും ആ​റെ​ണ്ണം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ലീ​ഗും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഒാ​രോ സീ​റ്റു വീ​തം ന​ൽ​കി തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഇ​ടം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ധാ​ര​ണ​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം 15 സീ​റ്റി​ലും സി.​പി.​ഐ ര​ണ്ടു സീ​റ്റി​ലു​മാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​രേ​പോ​ലെ വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്.

