    Karulai
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:20 PM IST

    കാ​ല​മി​ത്ര​യാ​യി​ട്ടും വീ​ടി​ല്ല; ജീ​വി​തം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ഡു​ക​ളി​ൽ...’ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ സ​ങ്ക​ട​ക്കെ​ട്ട​ഴി​ച്ച്​ മാ​ഞ്ചീ​രി​ക്കാ​ർ

    കാ​ല​മി​ത്ര​യാ​യി​ട്ടും വീ​ടി​ല്ല; ജീ​വി​തം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ഡു​ക​ളി​ൽ...’ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ സ​ങ്ക​ട​ക്കെ​ട്ട​ഴി​ച്ച്​ മാ​ഞ്ചീ​രി​ക്കാ​ർ
    ക​രു​ളാ​യി നെ​ടു​ങ്ക​യം മാ​ഞ്ചീ​രി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി​സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ക​രു​ളാ​യി: ഭൂ​മി​യും വീ​ടും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​ത്ത​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി​യോ​ട് മാ​ഞ്ചീ​രി​യി​ലെ പ്രാ​ക്ത​ന ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രാ​യ ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ല​മി​തു​വ​രെ​യാ​യി​ട്ടും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ട് ഇ​ല്ലെ​ന്നും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ച്ചു കൂ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ആ​ന​ശ​ല്യ​മു​ള്ള മാ​ഞ്ചീ​രി​യി​ൽ ത​ന്നെ തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ ആ​റു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് വീ​ടു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ല. വ​ന​ഭൂ​മി നി​യ​മ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​രം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​റു ഹെ​ക്ട​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം, വ​ഴി​ക​ളും വൈ​ദ്യു​തി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മാ​ഞ്ചീ​രി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്.

    ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ലെ മാ​ഞ്ചീ​രി​യി​ലെ അ​ള​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ചെ​ന്നു ക​ണ്ട​ത്. രാ​വി​ലെ 10 ഓ​ടെ മാ​ഞ്ചീ​രി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട എം.​പി നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നെ​ടു​ങ്ക​യം ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​നി​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ടു സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​ല​മ്പൂ​ർ, വ​ണ്ടൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ആ​ര്യാ​ട​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. ജോ​യ്, ഐ.​ടി.​ഡി.​പി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, വ​നം​വ​കു​പ്പ്, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Priyanka GandhikarulaiCholanaikarMalappuram News
