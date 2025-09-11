Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalpakanchery
    Posted On
    11 Sept 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:42 AM IST

    അ​ക്ഷ​ര​മു​റ്റ​ത്ത് നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ർ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി

    അ​ക്ഷ​ര​മു​റ്റ​ത്ത് നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ർ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി
    ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി: 45 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ 1979-80 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മാ​തൃ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളും സ്കൂ​ൾ വി​ട്ട​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ർ കു​റേ സ​മ​യം പ​ഴ​യ പ​ത്താം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ​കാ​ല സ്മൃ​തി​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കാ​യി മാ​റി. ബ്ലോ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ക്കാ​ല​ത്തെ കെ​മി​സ്ട്രി അ​ധ്യാ​പ​ക​നും മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വു​മാ​യ ഹം​സ മാ​സ്റ്റ​ർ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ടി. കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ, പ്ര​ഫ. പാ​റ​യി​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, എ.​പി. ആ​സാ​ദ്, എ.​പി. മു​സ്ത​ഫ, പി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി, റാ​ഫി, പി. ​ബ​ഷീ​ർ, പി.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​പി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, കെ.​എം. ചേ​ക്കു​ട്ടി ഹാ​ജി, എം.​ടി. സീ​ന​ത്ത്, വി. ​ര​മ​ണി, മി​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Reunion kalpakanchery Malappuaram
