Madhyamam
    Kalpakanchery
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:56 AM IST

    റവന്യൂ ഭരണത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ യുഗം; ജില്ലയില്‍ അനന്താവൂര്‍ വില്ലേജ് മാതൃക

    ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ രേ​ഖ​ക​ള്‍ റ​വ​ന്യൂ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ​യും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യും വി​ല്ലേ​ജാ​യി അ​ന​ന്താ​വൂ​ര്‍ മാ​റി
    റവന്യൂ ഭരണത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ യുഗം; ജില്ലയില്‍ അനന്താവൂര്‍ വില്ലേജ് മാതൃക
    ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി: ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭൂ​മി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, തി​രൂ​ര്‍ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ അ​ന​ന്താ​വൂ​ര്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ രേ​ഖ​ക​ള്‍ റ​വ​ന്യൂ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​താ​യി ക​ല​ക്ട​ര്‍ വി.​ആ​ര്‍. വി​നോ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ രേ​ഖ​ക​ള്‍ റ​വ​ന്യൂ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ​യും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യും വി​ല്ലേ​ജാ​യി അ​ന​ന്താ​വൂ​ര്‍ മാ​റി.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഭൂ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍, പോ​ക്കു​വ​ര​വ്, ഭൂ​നി​കു​തി​യൊ​ടു​ക്ക​ല്‍, ലൊ​ക്കേ​ഷ​ന്‍ സ്‌​കെ​ച്ച്, ബാ​ധ്യ​ത സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭൂ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​നി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    അ​തി​ര്‍ത്തി നി​ര്‍ണ​യം, അ​തി​ര്‍ത്തി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍ണ​യം തു​ട​ങ്ങി ഭൂ​രേ​ഖാ​നു​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ തീ​ര്‍പ്പാ​ക്ക​ലും ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി മാ​റും. പ്ര​മാ​ണം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭൂ​മി ഗ​വ. സ​ര്‍വെ​യ​ര്‍മാ​ര്‍ അ​ള​ന്ന് സ്‌​കെ​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഭൂ​മി ക്ര​യ​വി​ക്ര​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന പി​ഴ​വു​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യും ഭാ​വി​യി​ലെ ഭൂ​മി ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പോ​ക്കു​വ​ര​വ് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​തേ​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ര​മ​ട​യ്ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. അ​ന​ന്താ​വൂ​രി​ന് പു​റ​മെ ഈ ​മാ​സം ത​ന്നെ തി​രൂ​ര്‍ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പൊ​ന്‍മു​ണ്ടം, ആ​ത​വ​നാ​ട് വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലെ​യും പെ​രി​ന്ത​ല്‍മ​ണ്ണ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കു​രു​വ​മ്പ​ലം വി​ല്ലേ​ജി​ലെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ റ​വ​ന്യൂ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ വ​രും. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ സ​ര്‍വേ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 25 വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഉ​ട​ന്‍ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​മെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

