Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    7 Aug 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 1:34 PM IST

    മ​ല​യോ​ര പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത; മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റ​ൽ തു​ട​രും

    മ​ല​യോ​ര പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത; മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റ​ൽ തു​ട​രും
    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യി​ൽ റോ​ഡി​ൽ വെ​ള്ളം മൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    കാ​ളി​കാ​വ്: ഹൈ​വേ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തോ​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ളി​കാ​വ്-​നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ മ​ങ്കു​ണ്ടി​ലെ വെ​ള്ളം മൂ​ട​ലി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ പൊ​ലി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​ർ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി. മ​ല​യോ​ര പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ റോ​ഡ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണ വേ​ള​യി​ൽ ത​ന്നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഹൈ​വേ നി​ർ​മാ​ണ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കെ.​ആ​ർ.​ബി.​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി റോ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ​ഴ​യ റോ​ഡി​ൽ 83 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ല കോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ലൈ​മെ​ന്റി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    മ​ല​വാ​ര​ത്ത് മ​ഴ ശ​ക്ത​മ​യി പെ​യ്താ​ൽ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​ത് മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ പ​തി​വാ​ണ്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.പു​ഴ​യി​ലെ മ​ൺ​തി​ട്ട നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തും വെ​ള്ളം റോ​ഡി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ഴ തി​മ​ർ​ത്ത് പെ​യ്ത​തോ​ടെ പു​ഴ നി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി. ഈ ​സ​മ​യം മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ യാ​ഖൂ​ബി മ​സ്ജി​ദ് മു​ത​ൽ 33 കെ.​വി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള 200 മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ദൂ​രം വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി. മ​ല​യോ​ര പാ​ത​ക്കാ​യി മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഓ​വു​പാ​ല​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ​വ​രെ വെ​ള്ളം എ​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും വ​ടം കെ​ട്ടി ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ങ്കു​ണ്ട് പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ല​ത്തി​നു​സ​മീ​പം സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി വ​ച്ചി​രു​ന്ന വ​ട​ങ്ങ​ളും വീ​പ്പു​ക​ളും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഒ​ലി​ച്ചു പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി താ​ഴ്ത്തി നി​ർ​മി​ച്ച മൂ​ന്ന് ഓ​വു​പാ​ല​ങ്ങ​ളും റോ​ഡും ഉ​യ​ത്തി നി​ർ​മി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ല​വാ​ര​ത്ത് മ​ഴ ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ച്ചാ​ൽ മ​ങ്കു​ണ്ടി​ൽ ഇ​നി​യും വെ​ള്ളം ക​യ​റി ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    kalikavu Road construction unscientific road construction
    X