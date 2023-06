അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് കനൽപഥങ്ങൾ തീർത്ത സുഹ്റയുടെ വിയോഗത്തിന് രണ്ടാണ്ട്

cancel camera_alt സു​ഹ്റ പ​ടി​പ്പു​ര By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ളി​കാ​വ്: മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് ന​വ​യൗ​വ​നം പ​ക​രു​ക​യും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ക​ന​ൽ​പ​ഥ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സു​ഹ്റ പ​ടി​പ്പു​ര​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം. 2021 ജൂ​ൺ 14നാ​യി​രു​ന്നു അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സു​ഹ്റ കോ​വി​ഡി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ക​വി​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളി​യോ​ട് ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് സം​വ​ദി​ച്ച എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു സു​ഹ്‌​റ പ​ടി​പ്പുര. പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ ത​ച്ചു​ത​ക​ര്‍ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ര്‍ത്തി ചി​ന്ത​ക്കെ​തി​രെ എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ര​ന്ത​രം ക​ല​ഹി​ച്ചു. പൊ​ള്ളു​ന്ന അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചി​റ​കു​ക​ളാ​ക്കി വി​പ്ല​വ​ബോ​ധം കെ​ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ച്ച എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. 2017 ലാ​ണ് ആ​ദ്യ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് ക്ര​സ​ന്റ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ൽ ര​ണ്ടാം ച​ര​മ ദി​ന​മാ​യ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും കാ​വ്യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​ക്ക് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ക​വി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ രാ​ജ​ൻ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. Show Full Article

two years since the death of Suhra, who made charcoal paths with letters